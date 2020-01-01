المرصد: مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر تفجير سيارة مفخخة بمناطق سيطرة فصائل موالية لتركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دوار بلدة سجو الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين كحصيلة أولية.

وأضاف «المرصد» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن التفجير خلف أضرارًا مادية كبيرة في الموقع.

ورصد المرصد السوري، اليوم، انفجارا عنيفا في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة عسكرية تابعة لـ«فيلق الشام» المدعوم من حكومة تركيا، على طريق جنديرس في مدينة عفرين. وتسبب الانفجار بجرح أكثر من 10 أشخاص بينهم ثلاثة عسكريين أحدهم «قائد سرية» في الفيلق، بينما البقية مدنيين تصادف وجودهم بالمنطقة لحظة الانفجار.