خالد الجندي عن تحويل «آيا صوفيا» لمسجد: هذا التصرف يُنبيء عن حماقة وجهل

علق خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على تحويل متحف «آيا صوفيا» بتركيا إلى مسجد، قائلًا: «هذا التصرف يُنبيء عن حماقة وجهل وعدم قراءة للتاريخ».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن «أعرابي كان سيتسبب في هدم الكعبة لولا أن تدخل الله بالطير الأبابيل»، مشيرًا إلى أن «استفزاز غير المسلم سيؤدي إلى دفع الثمن».

واستشهد بالآية القرآنية: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم»، منتقدًا «تحويل كنيسة لمسجد على الرغم من وجود بدائل أخرى في المقابل».

واستطرد: «إذا كان ما سيخلد الإنسان هو المساجد، ابني أضخم مسجد في التاريخ»، متابعًا: «الذي يخلد الإنسان الإصلاح والصلاح».

وتابع: «هناك مساجد قد تكون ضارة على الأمة وليست نافعة وتكون استفزازا للآخرين وتعدي عليهم»، مستعينًا في حديثه بالآية القرآنية: «والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون».

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، فتح كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعها الحالي كمتحف، وسط معارضة دولية كبيرة.

وقال إردوغان في بيان نشر عبر تويتر: "تقرر أن آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة".

وكانت أعلى محكمة إدارية في تركيا، قد أصدرت الجمعة، قرارا ينزع صفة "المتحف" عن كاتدرائية "آيا صوفيا"، وهو ما يعبد الطريق أمام تحويل المنشاة التاريخية إلى مسجد مرة أخرى.