التعليم العالي: معدلات تشغيل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات بلغت 95% للقطاع الطبي

6 جامعات وصلت أعمال التجهيزات فيها 100%.. وعدد أجهزة الحاسب الآلي بمراكز الاختبارات بلغ 18112

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول الموقف التنفيذي لمشروع الاختبارات الإلكترونية الذي يتم تطبيقه على كليات القطاع الطبي كمرحلة أولى، بالجامعات الحكومية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح التقرير أنه تمت 84 زيارة ميدانية للجامعات لمعاينة مراكز الاختبارات الإلكترونية في 26 جامعة، انتهت إلى أن معدلات الإنجاز للأعمال المطلوبة لتشغيل المنظومة أوشكت على الانتهاء، ووصلت نسبة الإتمام إلى 95%.

ولفت التقرير إلى التوريد لأجهزة الحاسب الآلي بنسبة 80% في جميع كليات القطاع الصحي طب بشرى، طب الأسنان، صيدلة، علاج طبيعي تمريض، ضمن المرحلة الأولى للمشروع، والتي تبلغ تكلفتها نحو 1.1 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى عقد اختبارات إلكترونية بامتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 في 24 كلية من كليات القطاع الطبي بـ10 من الجامعات الحكومية على برمجيات نظام الاختبارات الإلكترونية، بجامعات، عين شمس، حلوان، بنها، طنطا، بورسعيد، السويس، بني سويف، جنوب الوادي، الفيوم، المنصورة، بمشاركة أكثر من 54 ألف طالب، وبنسبة حضور 93.14%.

ونوه التقرير إلى تقدم أعمال التجهيزات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، حيث انتهت 20 جامعة من التجهيزات بنسبة أكثر من 90%، منهم 6 جامعات وصلت أعمال التجهيزات فيها إلى 100% وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي بمراكز الاختبارات نحو 18112 جهازًا ووصل عدد الخوادم الموردة servers إلى 34 خادمًا، وبلغ عدد موزعات الشبكات الموردة 799 موزعًا، وتم توريد 41 جهاز راوتر.

وتناول التقرير موقف توريدات وتركيبات أجهزة الجامعات الذكية للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تم توريد 26 خادمًا HCI، و351 موزع شبكات Swiches، و52 من الحوائط النارية Fire Wall، و40 جهازًا لتأمين المواقع الإلكترونية WAF.

في سياق متصل، استعرض وزير التعليم العالي، تقريرًا آخرا من الدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني حول أداء وأنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، خلال العام الدراسي 2020-2021، والتي شهدت تنظيم العديد من الزيارات التدريبية للطلاب، لعدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية المختلفة، واستكمال تدريب أعضاء هيئة التدريس وصقل مواهبهم وتعزيز مهاراتهم.

وأفاد التقرير بأن الجامعة نظمت العديد من الزيارات التدريبية الأسبوعية لطلاب الفرقتين الأولى والثانية ببرامج الأوتوترونكس، الميكاترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ بهدف التعرف على الأجهزة والمعدات المختلفة المُستخدمة داخل المؤسسات الصناعية والتدريب بالممارسة العملية عليها، ولتحسين كفاءة خريجي الجامعة من الناحية العملية والعلمية.

وأكد التقرير إضافة برامج تكنولوجية جديدة بنظام الجدارات وهي برنامج تكنولوجيا نقل وإنتاج ومعالجة المنتجات البترولية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومعهد بحوث البترول المصري، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالتعاون مع شركة ارثوميدكس أحد أكبر الشركات المتخصصة في الأطراف الصناعية في مصر.

ولفت التقرير إلى قيام الجامعة باستكمال شراء المعامل والورش الجديدة، حيث تم تجهيز ورشة الطاقة الشمسية، ومعمل الميكاترونكس، وورشة الصيانة، ومعامل الكمبيوتر الإضافية، وذلك من أجل تنفيذ التدريبات العملية للطلاب بالمستوى المأمول، ولتحسين جودة التدريبات العملية.