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يرى محمد شريف، مهاجم الأهلي، أن طريقة لعبه مناسبة لخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال شريف في تصريحات تلفزيونية: «نجحنا في استغلال حالة الطرد التي تعرض لها فريق كايزر تشيفز».

وأضاف: «كنا مهتمين بالفوز بهذه المباراة والتتويج بالبطولة الصعبة علينا».

وأكمل: «مدربنا طالب بنقل الكرات بشكل أسرع في الشوط الثاني ومدافع كايزر تشيفز كان سرحان، وأكرم توفيق لعب الكرة في توقيت جيد».

وواصل: «انتقلت للأهلي وجلست مع موسيماني وقال لي« أنت تهرج أمام المرمى» ولذا قرر رحيلي إلى إنبي على سبيل الاعارة».

واستكمل: «بعدما لعبت مع حلمي طولان أصر على تغيير مركزي في الملعب كمهاجم وسجلت أول هدف أمام الزمالك».

وواصل: «انتقلت من وادي دجلة للأهلي وانا العب كجناح، ولكن عندما انتقلت على سبيل الاعارة لإنبي، قرر حلمي طولان تغيير مركزي لمهاجم، وأول مباراة كانت أمام الزمالك وسجلت هدف في الدقيقة 90، وحصلت على ثاني هداف الدوري في هذا الموسم مع انبي خلف عبدالله السعيد بفارق 3 اهداف».

وأتم: «موسيماني أكد لي أنه يتابعني ويحل طريقة لعبي اللعب في الاهلي أصعب، ولَم أحصل بعد على لقب هداف».