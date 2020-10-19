إزالة ٣ حالات تعد على أراض زراعية بنجع الجرف في الأقصر

قال علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة بالأقصر، إنه تم شن حملة إزالات بنجع الجرف بقرية البعيرات بالتنسيق مع قوات الشرطة.



وأسفرت الحملة عن إزالة 3 مخالفات على أراضى زراعية بينهم مبنى مخالف عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة خرسانية مساحة 200متر ومبنى آخر بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 200متر، وأيضا المبنى الثالث مبني بالطوب اللبن والملاط الأسود بمساحة ١٠٠ متر.



وفى ذات السياق تم تشكيل لجنة برئاسة نائبا رئيس المركز للمرور الدورى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتناوب للمتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.