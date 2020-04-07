الرئيس الأوكراني يعين رئيسا جديدا لجهاز الخدمة السرية

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسا جديدا لجهاز الخدمة السرية (إس بي يو) أمس الاثنين .

فقد صدر مرسوم رئاسي بتعيين نائب رئيس الجهاز فاسيل ماليوك رئيسا مؤقتا لجهاز (إس بي يو) .

كان زيلينسكي عزل 28 موظفا في جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد يوم من الإطاحة برئيس الجهاز وصديقه منذ الطفولة إيفان باكانوف.

وقال زيلينسكي في خطاب متلفز مساء أمس الاثنين إن تلك الإقالات تطال موظفين في المناصب المختلفة للجهاز.

وأعرب زيلينسكي مؤخرا عن إحباطه من بقاء أكثر من 60 موظفا في جهاز الخدمة السرية ومكتب المدعية العامة في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وهو ما تعتبره كييف بمثابة خيانة.

كان الرئيس الأوكراني قد أوقف المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا عن العمل.

تأتي هذه الإقالات في ظل تعهد السلطات الأوكرانية بتطهير وكالات إنفاذ القانون في البلاد، حيث قال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية في تصريحات متلفزة، إن أوكرانيا سوف تستمر في تحديد هوية الأشخاص الذين "يعملون لصالح العدو، والذين يسربون معلومات للعدو في الشهر السادس من الحرب".

وأفادت التقارير بأن ماليوك، كان له دور حاسم في اعتقال مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الخدمة السرية مؤخرا متهما بالخيانة العظمى لتقديمه معلومات إلى روسيا وسط الغزو الروسي.

ودرس ماليوك القانون في أكاديمية "إس بي يو" ولعب دورا رئيسيا في وحدة مكافحة الفساد في الجهاز.