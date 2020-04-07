ضبط متهم بحيازة 500 جرام حشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة 5 طرب لمخدر الحشيش، تزن 500 جراما، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين له وألقي القبض عليه في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته اعترف بالواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.