 الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يوليه 2022 6:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية

نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 4:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 4:31 م

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في محافظة المنيا، وأسفر عن وقوع عشرات الوفيات والإصابات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتعازي الخالصة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، حادث تصام أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، أسفر عن وفاة 23 شخصا وإصابة 31 آخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك