الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

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أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في محافظة المنيا، وأسفر عن وقوع عشرات الوفيات والإصابات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتعازي الخالصة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، حادث تصام أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، أسفر عن وفاة 23 شخصا وإصابة 31 آخرين.