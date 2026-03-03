بلومبرج: تكلفة ناقلات الغاز في الأطلسي تقفز 100%

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، بارتفاع تكلفة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمئة في حوض المحيط الأطلسي عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز المسال، بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ورد طهران.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة (لم تسمها)، أن تكلفة استئجار ناقلة الغاز الطبيعي في حوض الأطلسي تجاوزت 200 ألف دولار يوميا، بزيادة بلغت نحو 100 بالمئة، مقارنة بالمستويات السابقة.

وأوضحت المصادر أن القفزة الحادة في أسعار الشحن جاءت غداة إعلان شركة "قطر للطاقة" (حكومية)، توقف إنتاج الغاز المسال والمنتجات المرتبطة به إثر هجوم استهدف مرافق تشغيلية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وبحسب موقعها، تقوم الشركة بتشغيل 14 خطا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة إنتاجية سنوية قدرها 77 مليون طن سنوياً، مما يجعلها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وعلى خلفية التطورات، واصلت أسعار الغاز الأوروبي ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء لتتجاوز 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بورصة هولندا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2025، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات، وفق سي أن أن.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ فجر السبت هجمات عسكرية على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة" من بينها قطر، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

وعقب الهجمات، شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية، تراجعا حادا، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ويقع مضيق هرمز عند مدخل الخليج العربي، ويربط إنتاج النفط والغاز المسال في الشرق الأوسط ببحر عمان والمحيط الهندي ومنهما إلى الأسواق العالمية.

ويمر عبر المضيق نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط، أي ما يقارب 20 مليون برميل، معظمها من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران.

ويقول خبراء إن إغلاق مضيق هرمز على المدى الطويل أمر مستبعد، لكنهم يحذرون من أن أي إغلاق دائم محتمل قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.