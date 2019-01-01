استمرار إقبال المواطنين على شواطئ رأس البر

كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة وليد الشهاوي، جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته المدينة خلال هذا الأسبوع.



حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، بجانب 33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية، ومبان إدارية تقدم جميع الخدمات، وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ، منذ بداية النهار حتى غروب الشمس.

و نجحت الفرق في إنقاذ عدد كبير من حالات الغرق وتسليم أكثر من 100 طفل تائه إلى ذويهم.