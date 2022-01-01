بايدن وزوجته يستقبلان زوجة زيلينسكي في البيت الأبيض

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وقدم بايدن إكليلا من الزهور لزيلينسكا كما أظهرت صور تلفزيونية.

وأعقب ذلك لقاء ثنائي بين جيل وزيلينسكا، وكانت الاثنتان تقابلتا التقتا من قبل خلال زيارة مفاجئة قامت بها جيل لأوكرانيا في مايو الماضي.

وتروج زيلينسكا خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة إلى دعم بلادها في مواجهة الغزو الروسي.

ومن المنتظر أن تلقي زيلينسكا كلمة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي غدا الأربعاء بناء على دعوة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن التقى زيلينسكا أمس الاثنين.