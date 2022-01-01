أردوغان يطلب دعما من بوتين ورئيسي في سوريا

لا يرغب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التراجع عن خطوته في سوريا. وقال في طهران اليوم الثلاثاء: "ستستمر حربنا ضد المنظمات الإرهابية دائما بغض النظر عن مكان من يدعمها أو هويته".

كان أردوغان في اجتماع مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين. وقال إنه يتوقع أن تدعم كل من روسيا وإيران تركيا في هذا الصدد.

وتهدد تركيا بشن هجوم عسكري جديد شمالي سوريا منذ أسابيع، مشيرة إلى تهديدات "إرهابية". وتحتل أنقرة مناطق حدودية بالفعل شمالي سوريا. وحذرت روسيا وإيران، تركيا من شن هجوم جديد.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم إن "أي هجوم من قبل تركيا في شمالي سوريا سيساعد الإرهابيين في سوريا.. نحن نعتبر الأمن في سوريا كأمننا وينبغي أن تقوم تركيا بنفس الشيء".