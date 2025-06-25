 ميسي يعلق على تأهل فريقه للدور الثاني من مونديال الأندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميسي يعلق على تأهل فريقه للدور الثاني من مونديال الأندية

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 12:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 12:44 ص

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد إنتر ميامي الأمريكي، على تأهل فريقه لدور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل إنتر ميامي في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن بالميراس البرازيلي صاحب الصدارة، فيما ودع الأهلي وبورتو البطولة من الدور الأول لهذه المجموعة.

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «رغم أننا لم نفز أمس، إلا أننا تأهلنا لدور الستة عشر.. هذه هي الحقيقة الآن، وهذا يعني الكثير لنا كنادي.. التأهل يمثل خطوة تاريخية أخرى لإنتر ميامي والدوري الأمريكي معًا»

وضرب إنتر ميامي موعدًا قويًا مع باريس سان جيرمان، فيما يلتقي بالميراس مع مواطنه بوتافوجو في ثمن النهائي.


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