الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض الرسوم على المنتجات الأمريكية بهدف التطبيق الكامل للاتفاق التجاري بين الجانبين

قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مقترحات حول كيفية تنفيذ الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه مؤخرا مع الولايات المتحدة، ويتضمن خفضا للرسوم الجمركية الأمريكية على سيارات الاتحاد الأوروبي بأثر رجعي مقابل تسهيل وصول الولايات المتحدة إلى سوق الاتحاد.

ووفقًا لبيانٍ صادرٍ عن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية بالكامل، في حين سيتم تخفيض الحواجز التجارية أمام "مجموعةٍ من المأكولات البحرية الأمريكية والسلع الزراعية غير الحساسة".

وفي الوقت نفسه، تخطط المفوضية لتمديد إعفاء جراد البحر الأمريكي من الرسوم الجمركية.

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إلى اتفاق إطاري لتسوية النزاعات التجارية القائمة، عقب الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في اسكتلندا بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حدد تعريفة جمركية أمريكية أساسية بنسبة 15% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.

وينص الاتفاق الإطاري على خفض الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على السيارات بأثر رجعي اعتبارًا من بداية الشهر الحالي، شريطة أن يبدأ الاتحاد الأوروبي الإجراءات التشريعية لتسهيل استيراد بعض المنتجات الأمريكية.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، في بيان اليوم الخميس: "من مصلحتنا المشتركة أن يفي الطرفان بالتزاماتهما ويضمنا التنفيذ الكامل للاتفاق".

ولا تزال المقترحات بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تدخل تخفيضات الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية حيز التنفيذ.