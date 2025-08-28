العراق يدعو تركيا وإيران إلى زيادة الإطلاقات المائية في حوضي دجلة والفرات لمواجهة الجفاف

دعا العراق اليوم الخميس، كلا من تركيا وإيران إلى زيادة الإطلاقات المائية الواصلة عبر حوضي نهري دجلة والفرات لتلبية احتياجات العراق في ظل التغيّرات المناخية والجفاف وآثاره على البيئة والزراعة وعموم نواحي الحياة.

وأوكلت الحكومة العراقية خلال اجتماع موسع للمجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وحضور عدد من الوزراء والمستشارين إلى وزارة الخارجية مفاتحة الجانبَ التركي لزيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق في حوضي دجلة والفرات والتأكيد على تلبية احتياجات العراق خلال هذه المرحلة.

كما دعا إلى عقد اجتماع فني وزاري مع الجانب الإيراني لبحث الإطلاقات المائية في نهري الكارون والكرخة جنوبي البلاد فضلا عن رسم الخطة العراقية الشاملة للتحرك والإجراءات في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأقرّ المجتمعون المضيّ في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الرّي، ونُظم الزراعة الحافظة للمياه، وحماية سلاسل الإمداد، ودعم المزارعين ببرامج طارئة واجتماعية معززة للدخل، وإعادة هيكلة الخطة الزراعية على أسس مرنة تراعي الجفاف، ودعم زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه.

ويشهد العراق في الوقت الحاضر حالة من الجفاف جراء تدني تغذية نهري دجلة والفرات وفروعهما من تركيا وإيران فضلا عن انخفاض مناسيب الأمطار في فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط خلال الصيف مما تسبب بجفاف عدد كبير من البحيرات والمسطحات المائية والأهوار.