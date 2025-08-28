أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس، عن مواجهات قوية للثنائي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي.

ويبدو أن رحلة ريال مدريد للتتويج باللقب في الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث سيواجه ليفربول ومانشستر سيتي في هذه المرحلة والتي يسعى للصعود من خلالها مباشرة إلى دور الـ16.

وجاءت مباريات ريال مدريد كالتالي:

1- مانشستر سيتي.. سانتياجو بيرنابيو.

2- ليفربول.. على ملعب آنفيلد.

3- يوفنتوس.. على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

4- بنفيكا.. على ملعب دا لوز.

5- مارسيليا.. على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

6- أولمبياكوس.. على ملعب كارايسكاكيس

7- موناكو.. على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

8- كايرات ألماتي.. على ملعب سنترال ستاديوم.

أرقام عمر مرموش ضد ريال مدريد

لعب مباراتين وتلقى الهزيمة فيهما ولم يسجل أو يصنع.