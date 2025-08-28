أوكرانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

أفاد مصدر في الأمم المتحدة، بأن كييف طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا".

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "طلبت أوكرانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وفقا للمادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة".

ولم يكشف المصدر عن مواعيد اجتماع مجلس الأمن الذي طلبته كييف. وفي الوقت نفسه، أوضحت أوكرانيا أن سبب طلب هذا الاجتماع هو الضربات التي تعرضت لها كييف، على الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أشارت مرارا سابقا إلى أن الضربات تستهدف حصرا منشآت البنية التحتية العسكرية، وأماكن تجمع الجنود وممثلي القيادة العسكرية.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، بأن كييف تواصل شن ضربات على منشآت البنية التحتية في روسيا، بما في ذلك الضربات التي غالبا ما تستهدف المنشآت المدنية.