زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 28 ألف مسيرة شاهد الإيرانية منذ بداية الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت 28 ألفا و743 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد"، وهي طائرات إيرانية الصنع، منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات.

وأوضح زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام البرلمان الهولندي، ونشره لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أن شهر يونيو وحده شهد 2736 هجوما باستخدام هذه الطائرات.

وأضاف أن الجيش الروسي يستخدم هذه المسيّرات بشكل رئيسي في هجمات ليلية تستهدف المناطق السكنية بشكل متكرر، مشيرا إلى أن روسيا لم تكن لتتمكن من تنفيذ هذه الهجمات دون دعم "النظام الإيراني".

وقال زيلينسكي: "موسكو لم تحترم تحالفا قط، ودائما ما تخون من تسميهم شركاء، لكنها تبني علاقات مع الأنظمة الدموية. وبهؤلاء الأصدقاء، تعزز روسيا فقط قدرتها على القتل".

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لم تكن لتستطيع إسقاط العدد الأكبر من هذه الطائرات دون دعم حلفائها، في إشارة إلى الدول الغربية.

وتعقد حاليا قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي على مدارليومين، وتُعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا أحد أبرز مواضيعها الرئيسية.