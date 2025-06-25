حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم بوكا جونيورز بهدف عن طريق حارس فريق أوكلاند، ناثان جارو، بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل الفريق النيوزيلندي عن طريق كريستيان جراي في الدقيقة 52.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 54 بعد وجود عاصفة في محيط ملعب جيوديس بارك، الذي يقع في ولاية تينيسي، في أمريكا، ثم استأنفت بعد قرابة ساعة دون تغيير في النتيجة.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الثالثة، تفوق فريق بنفيكا البرتغالي على بايرن ميونخ الألماني بنيتجة 1-0، ليتأهل الفريقان سويًا للدور المقبل، ويودع بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي البطولة من الدور الأول.

وتصدر بنفيكا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه بايرن ميونخ برصيد 6 نقاط، فيما يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث برصيد نقطتين، وجاء أوكلاند سيتي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.