رئيس البنك الدولي يولى اهتماما برأس المال الخاص بالأعمال الخيرية للشركات لجمع الأموال

يستعد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا لاستهداف واستمالة رأس المال الخاص وصناديق المسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف زيادة موارد التمويل الحالية.

وقال بانجا لوكالة بلومبرج للأنباء على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في جوجارات إن الجهود تشمل آليات وأدوات رأس المال المختلطة وهو ما قد يسمح للجهات السيادية بتحمل المخاطرة وبالتالي تحرير المزيد من الاستثمارات الخاصة من أجل الدول الفقيرة.

وأضاف أن هذا يمكن أن يضيف مليارات الدولارات في الإقراض من خلال الرافعة الرأسمالية مما يعنى استخدام رأس المال الذى تم إقراضه أوتمويل الديون ، بينما لايزال من المبكر تقدير المصلحة الخاصة.

وقدرت لجنة عينتها الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين أن هناك حاجة إلى ثلاثة تريليونات دولار سنويا حتى عام 2030 من أجل قضايا تشمل تخفيف عبء الديون للدول المنخفضة الدخل ومحاربة تغير المناخ.