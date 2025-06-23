الحرس الثوري يعلن استخدام صاروخ خيبر الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة في القصف الأخير

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، استخدام صاروخ «خيبر» الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة، في القصف الأخير على إسرائيل.

وقال في بيان، اليوم الاثنين، إنه أطلق الموجة 21 من عملية «الوعد الصادق»، ردًا على جرائم العدو الإسرائيلي المستمرة.

وأشار إلى تضمن الموجة إطلاق صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، وعمليات مشتركة للطائرات المسيرة الذكية.

وذكر الحرس الثوري أنه استخدم «تكتيكات جديدة ومفاجئة» لضرب أهداف إسرائيلية بصورة «أكثر دقة وتدميرًا وفعالية»، مشيرًا إلى «ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة».

وتوعد بالاستمرار في استخدام تكتيكات خاصة جديدة، واستغلال نقاط ضعف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، واستمرار العمليات القتالية للطائرات المسيرة خلال فترة النهار.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في طهران، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن مدينة كرج تعرضت لعدة هجمات صاروخية إسرائيلية.

كما أفادت قناة «إيران إنترناشيونال» بوقوع انفجار عنيف في غرب طهران، ناقلة عن شاهد عيان قوله إن منطقة بيروزي تعرّضت لهجوم إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق طهران نتيجة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما أفادت التقارير الواردة إلى «إيران إنترناشيونال» بأن المبنى الإداري لسجن إيفين تعرّض أيضًا للهجوم، وذلك بعد استهداف مدخل السجن في وقت سابق.

ووردت تقارير عن استهداف جامعة الإمام صادق، التي تُعتبر من المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جهتها، شنت إيران 4 رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين منذ الجمعة قبل الماضية.

ووفقًا لتقديرات وسائل الإعلام العبرية، أطلقت إيران ما يتراوح بين 10 إلى 15 صاروخًا بمختلف أنحاء إسرائيل، سقط بعضها بشكل مباشر وتسبب في أضرار مادية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، مشيرة إلى أنها المدة الأطول لبقاء الإسرائيليين داخل الملاجئ منذ بدء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أن أسلوب إطلاق الصواريخ هذا الصباح، كان مختلفًا عن الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

وأفادت بأن طهران أطلقت صواريخ منفردة على مدى زمني أطول؛ مستهدفةً مساحات واسعة من البلاد.