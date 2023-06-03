أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذى سيواجه حرس الحدود الليلة فى المباراة المؤجلة من الجولة 33 لبطولة الدوري

ويواجه الأهلي حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة وهي المباراة التى تحدد أن يتسلم فيها الأهلي درع الدوري رسميا الذى حسمه من أسبوعين.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.