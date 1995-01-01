نيوزيلندا تشهد عودة ببغاء نادر إلى برها الرئيسي لأول مرة منذ نحو 40 عاما

شهدت نيوزيلندا عودة الببغاء الليلي الوحيد في العالم الذي لا يطير، إلى برها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عاما.

وجرى اليوم الأربعاء نقل أربعة ذكور من طائر الكاكابو (أو ببغاء البومة) النادر، من جزيرة سمك القد الواقعة في الجزء السفلي من البلاد، إلى منطقة وايكاتو في نورث آيلاند (وهي واحدة من الجزيرتين الرئيسيتين في نيوزيلندا).

وقال مدير عمليات إدارة الحفاظ على طائر الكاكابو، ديدر فيركو، إنه يعد "من أكثر الأنواع شهرة وندرة" في نيوزيلندا، وقد تعافى من تراجع أعداده إلى درجة بلغت وجود 51 طائرا فقط في عام 1995.



وأوضح: "لقد تم حتى الآن إعادة طائر الكاكابو في عدد قليل من الجزر البحرية الخالية من الحيوانات المفترسة، لذلك فإن إعادته حاليا إلى البر الرئيسي يعد إنجازا كبيرا بالنسبة لجميع المعنيين بالأمر".

جدير بالذكر أن آخر فترة عاش فيها طائر الكاكابو في البر الرئيسي لنيوزيلندا كانت في ثمانينيات القرن الماضي. وكانت آخر مرة تواجد خلالها في نورث آيلاند في ستينيات القرن الماضي.