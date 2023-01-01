

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، اليوم الأربعاء، 5 أشخاص بالإعدام شنقًا، وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامهم بقتل "م.س.أ"، طفل، قائد "توكتوك"، وسرقته.



وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 4525 لسنة 2023 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد العثور على جثة طفل مقتولًا وبه عدة طعنات من سلاح أبيض.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، تبين أن المتهمين من الأول حتى الرابعة "عفشجى سيارات، وسائق، وربتا منزل"، وبتحريض من المتهم الخامس "حلاق"، عقدوا العزم، وبيتوا النية على قتل المجني عليه.

وتوجه المتهمون من الأول حتى الرابعة إلى أحد مواقف مركبات "التوكتوك"؛لاستدراج المجني عليه وتنفيذ مخططهم.

وأضافت التحقيات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهمين استقلوا مركبة "التوكتوك" رفقته الطفل، موجهين إياه بالسير عبر الدروب والطرق المخطط لها مسبقًا من جانب المتهمة الثالثة.

وأوضحت التحقيقات أنه وما إن وصلوا به إلى مكانٍ ناءٍ بعيدًا عن أعين الرقباء حتى أشهر المتهم الأول سلاحًا أبيض "سكين"، ورغم ترك المجنى عليه "التوكتوك" مهورلًا، إلا أن المتهم الثاني لاحقه، وقيد حركته،

وطعنه المتهم الأول في ظهره، وجنبه، وذراعه الأيسر، فحاول المجنى عليه الفرار مجددًا، فتتبعه المتهم الأول وأمسك به، وكمم فاه، ثم طعنه عدة طعنات في الصدر والرقبة، ما أدى إلى مصرعه. وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهمين، تم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

واشتراك المتهم الخامس بالتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على قتل الطفل وسرقة "التوكتوك"، وبيعه، وتقسيم حصيلته فيما بينهم، حيث أمدهم بالخطة التي تم تنفيذها بحق المجنى عليه.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقمهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف بركات، ومحمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد السيد.