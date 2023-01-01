 انسحاب خبيرة أمريكية من شغل منصب أوروبي بعد موجة انتقادات - بوابة الشروق
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انسحاب خبيرة أمريكية من شغل منصب أوروبي بعد موجة انتقادات

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 12:17 م

أعلنت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، الأربعاء، أن الخبيرة الأمريكية فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد في جامعة يل الأمريكية، أبلغتها بقرارها عدم تولي منصب كبيرة الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيستاجر إنها تقبل قرار سكوت مورتون "بكثير من الأسف"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتسبب قرار تعيين الخبيرة الأميركية في هذا المنصب بموجة انتقادات، آخرها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بـ"إجابات" من المفوضية بعد هذا القرار.


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