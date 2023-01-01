إنجي أنور عن ظاهرة الرسوب الجماعي بكليات الطب: تتار جدد ولابد من الحظر

علقت الإعلامية إنجي أنور، على رسوب أكثر من 600 طالب في الفرقة الأولى بكلية طب جامعة أسيوط، بأنها أعادت للأذهان واقعة الرسوب شبه الجماعي بين طلبة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج لأول مرة في تاريخ الكلية.

وتساءلت خلال تقديمها برنامج «مصر جديدة»، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، عن سبب رسوب هؤلاء الطلاب في أول عام دراسي بكلية الطب رغم تفوقهم في المرحلة الثانوية؟، موضحة أن الواقعة تكررت مرة أخرى في كلية الطب جنوب الوادي ورسب 70% من طلاب الفرقة الأولى.

وذكرت أن رئيس الجامعة، أرجع أسباب نسبة الرسوب المرتفعة بسبب عمليات الغش التي انتشرت في ما أسماهم بـ «لجان الأكابر»، مستنكرة: «معرفش لجان الأكابر دي موجودة بقالها كام سنة وكام غشاش طلع من المتفوقين بفلوس ونفوذ أهله واشترى نجاحه في الكلية قبل ما يبقى الغش صعب».

ووصفت هؤلاء الطلاب بالتتار الجدد ولابد من حظر المجتمع والدولة منهم لأن طبيعة عملهم في المستقبل ستمس حياة المواطنين.

وأوضحت أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بمنع تحويلات طلبة الثانوية العامة لمدارس بعينها، وبالتالي ضمان عدم وجودهم في لجان محددة، إلا أن ما حدث ما حدث في سوهاج تكرر مرة أخرى في محافظة أسيوط ورسب 671 طالبًا من أصل 1207 طلاب.

ووجهت شكرها لوزير التربية والتعليم لإصراره على إلغاء لجان الغش الجماعي، مطالبة إياه بالتصدي لأي لجنة بها شبهة الأقارب بين الطلاب خلال إعلانه لنتائج الثانوية العامة، مؤكدة أن المجتمع أصبح أمام ظاهرة تحتاج إلى البحث والفحص والدراسة.