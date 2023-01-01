كيم مين جاي يبدأ التدريبات مع بايرن ميونخ

تقرر مشاركة المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في تدريبات بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بعد إتمام صفقة انضمامه إلى الفريق قادما من نابولي الإيطالي.

ووقع كيم /26 عاما/ عقدا لمدة خمسة أعوام مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، ضمن صفقة قيمتها نحو 50 مليون يورو (4ر54 مليون دولار).

وينتظر أن يعزز لاعب قلب الدفاع، الذي قدم موسما رائعا مع نابولي الذي توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، خط دفاع بايرن الذي شهد رحيل لوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشاهد كيم المباراة الودية التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على روتاخ إجرن 27 / صفر مساء أمس الثلاثاء، وذلك في أول مباراة ودية لبايرن في معسكره بالمدينة البافارية.

وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ :"مين جاي كيم تطور بشكل جيد للغاية، وتوج بالدوري الإيطالي مع نابولي في الموسم الماضي، واختير كأفضل مدافع في الدوري."

وأضاف :"هو يثير الإعجاب بحضوره البدني، وكذلك قدراته الذهنية وسرعته. نحن سعداء بأنه يمكنه المشاركة على الفور في استعدادات الفريق للموسم الجديد، ونثق في أنه سينال إعجاب جماهيرنا عبر أسلوبه في اللعب."

ومن جانبه، قال كيم :"بايرن ميونخ يشكل حلما لكل لاعب كرة قدم. أتطلع حقا إلى ما هو قادم في ميونخ. إنها بداية جديدة بالنسبة لي، وسأواصل التطور هنا. هدفي الأول هو المشاركة في العديد من المباريات. وأرغب في التتويج بأكبر عدد من الألقاب."

ووصل كيم إلى بايرن ميونخ بعد أن استكمل الخدمة العسكرية الإجبارية في كوريا الجنوبية.

ويقوم بايرن ميونخ بجولة آسيوية اعتبارا من 24 يوليو الجارى ، وسيخوض أول مباراة رسمية مقبلة له فى 12 أغسطس حيث يلتقي لايبزج بطل كأس ألمانيا في مباراة كأس السوبر الألماني.

ويخوض بايرن ميونخ أول مباراة له في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) بعدها بأسبوع أمام فيردر بريمن.

وأصبح كيم ثالث صفقة صيفية لبايرن ميونخ، بعد أن تعاقد النادي البافاري مع المدافع رافاييل جيريرو من بوروسيا دورتموند ولاعب خط الوسط كونراد لايمر من لايبزج، وذلك في صفقتي انتقال حر.

ويوجه بايرن ميونخ اهتمامه أيضا للتعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين من توتنهام، والمدافع كايل ووكر من مانشستر سيتي.

وجرى الإعلان عن التعاقد مع كيم في نفس يوم إعلان بايرن ميونخ عن تعيين النمساوي كريستوف فروند في منصب مدير الكرة بالنادي اعتبارا من أول سبتمبر.