محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان معرض بورسعيد السابع للكتاب

افتتح مساء اليوم، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة السابعة لمعرض بورسعيد للكتاب، بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وتشارك في الدورة السابعة لمعرض بورسعيد للكتاب، 55 دار نشر، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ومؤسسات صحفية.

وبدأت فعاليات الافتتاح بتقديم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية «السمسمية» بعض الفقرات الفنية، وكذلك فقرات لفرقة الأنامل الصغيرة التابعة لمكتبة مصر العامة.

وتفقد الحضور أجنحة المعرض، وجناح الأنشطة الفنية للأطفال المقام على هامش المعرض، فيما اطلع محافظ بورسعيد على الإصدارات المختلفة في جميع فروع المعرفة للهيئة العامة للكتاب، وباقي أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، مشيدا بها وبالفقرات التي قدمتها الفرق الفنية في حفل الافتتاح.

وتقدم محافظ بورسعيد، بالشكر للقائمين على المعرض، والفرق الفنية التي قدمت عروضها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد انتقالة جديدة على كل المستويات، وتحرص على دعم الثقافة والقوى الناعمة، لافتا إلى أن معرض بورسعيد يضم مجموعة كبيرة من الكتب المدعومة من الدولة، من خلال قطاعات وزارة الثقافة.

وأكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن مدينة بورسعيد تلقب بالمدينة الباسلة، لما لها من تاريخ حافل من النضال الوطني، وتاريخ من الثقافة، وتعبر عن التنوع الثقافي، وتتميز بمبدعيها ومفكريها في كل مجالات المعرفة؛ لذا حرص المعرض هذا العام على أن يكون حدثا ثقافيا، وملتقى للمبدعين من جميع الفئات، ولا يقتصر على كونه معرضًا للكتاب فقط.

وأضاف "بهي الدين"، أن المعرض في دورته السابعة يشهد برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا معبرًا عن روح بورسعيد، يشارك فيه مجموعة من الكتاب والمبدعين والصحفيين من أبناء المحافظة، سواء المقيمين في المدينة الباسلة أو في العاصمة، فضلا عن برنامجا للأطفال يقدم العديد من الفعاليات المتنوعة لهم.

ولفت إلى أن جمهور المعرض سيشهد هذا العام العديد من اللقاءات الفكرية مع الكتاب، والمبدعين، والشعراء، والمفكرين، في كل فروع المعرفة من أبناء بورسعيد، ليكون هناك تفاعلًا ثقافيًا حيًا من خلال المعرض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأوضح أن البرنامج الثقافي هذا العام يضم لقاءات مع الحاصلين على جوائز أدبية كبرى من أبناء مدينة بورسعيد، كما يحتفي بالعديد من كتاب وأدباء ومفكري المحافظة، لافتًا إلى أن المعرض هذا العام يشهد لأول مرة مشاركة مكتبة مصر العامة المتنقلة، لتقديم فعاليات ثقافية وفنية لرواد المعرض من الأطفال، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الفنية التي تقدمها فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد أن وزارة الثقافة تحرص دائما على وجود انتشار لفكرة تعزيز الهوية الثقافية المصرية، وترسيخ القراءة ورفع الوعي لدي المواطنين من كل الفئات العمرية، وخلق حالة من التفاعل الثقافي بين المبدعين بعضهم البعض والمتلقين من الجمهور.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن القارئ في محافظة بورسعيد له طبيعة خاصة، حيث إنه يتمتع بثقافة عالية وروح إبداعية مختلفة، وينتظر المعرض كل عام لاقتناء الإصدارات الحديثة في كل فروع المعرفة، والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي يقدمها المعرض.