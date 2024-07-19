أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يحيى سريع قبل قليل أن بيانا هاما سيصدر خلال ساعات للإعلان عن عملية عسكرية نوعية، وذلك بعد انفجار ضخم هز تل أبيب.



وهز انفجار ضخم مدينة تل أبيب فجر اليوم الجمعة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية أن الانفجار ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة جاءت عبر البحر المتوسط من الجهة الغربية.

وهز الانفجار مبنى في شارع بن يهودا في تل أبيب، بالقرب من السفارة الأمريكية، وسمع صداه في مناطق عديدة وسط إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه " وفي وقت سابق من الليلة، سمع دوي انفجار في منطقة وسط تل أبيب"، مشيرا إلى أنه التحقق حاليا من أن الانفجار ناتج عن "هدف جوي"، في اشارة منه إلى احتمال أن يكون هجوم بطائرة مسيرة.