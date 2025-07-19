بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

بدء عدد من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد محافظة الشرقية، والبالغ عددها 7 مقاعد بالنظام الفردي، و6 مقاعد بنظام القائمة الدعاية لحملتهم الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، والتي ضمت 24 مرشحا، بينهم 11 مستقلين، و5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين عن حزب مصر الحديثة، ومرشحين اثنين عن حزب المؤتمر، ومرشح واحد عن حزب الوفد، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشح عن حزب الشعب الجمهوري، ومرشح عن حزب حماة الوطن.

وتقدمت القائمة الوطنية (من أجل مصر) بطلبات الترشح على مقاعد القائمة عن الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا) قائمة وفردي، والتي تضم محافظات: "الشرقية - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - وجنوب سيناء"، حيث ضمت القائمة 6 مرشحين على مقاعد محافظة الشرقية.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس 31 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي، وفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وتعلن النتيجة الرسمية يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، على أن تستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت.