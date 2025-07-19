وصول أولى دبابات أبرامز الأسترالية إلى أوكرانيا بعد انتظار 9 أشهر

وصلت أولى دبابات "أبرامز M1A1" الأسترالية المتقاعدة (لم تعد تستخدم في الجيش) إلى أوكرانيا، وذلك بعد مرور تسعة أشهر على إعلان كانبيرا تقديمها كمساعدة لدعم جهود أوكرانيا في الحرب مع روسيا، حسب هيئة الإذاعة الأسترالية إي بي سي نيوز.

وذكرت الشبكة أن أسباب تأخر التسليم عديدة من بينها؛ الحاجة للحصول على موافقة من واشنطن لنقل الدبابات أمريكية الصنع إلى دولة ثالثة، بالإضافة إلى ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق هذا العام بـ"تحديات لوجستية".

ومن المتوقع أن يتم تسليم باقي الدبابات، وعددها الإجمالي 49، في الأشهر المقبلة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس: "إن هذه الدبابات، التي تعهدت أستراليا بتقديمها في أكتوبر الماضي، ستُحدث مساهمة كبيرة في الكفاح المستمر لأوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي"، وفق تعبيره.

وأفاد بيان نشره مكتب الوزير أن أكثر من نصف هذه الدبابات وصلت بالفعل إلى الجيش الأوكراني، مع توقع وصول الباقي لاحقاً، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

- قلق أمريكي من فاعلية الدبابات

ورغم بدء وصول الدبابات إلى أوكرانيا، ما زال بعض المسئولين الأمريكيين يعبرون بشكل غير علني عن استيائهم من قرار أستراليا التبرع بدبابات "أبرامز" المتقاعدة.

وفي مايو الماضي، أثناء تحميل الدبابات على السفن، قال مسئول أمريكي لهيئة الإذاعة الأسترالية إن العملية كانت "معقدة"، وإن الدبابات قد تكون "صعبة الصيانة" بالنسبة للقوات الأوكرانية.

- شكوك وسط ترحيب أوكراني

في أبريل، صرح مسئول أسترالي لوسائل الإعلام بأن هناك شكوكاً بشأن ما إذا كانت أوكرانيا تريد هذه الدبابات فعلاً، خصوصاً أنها لم تُستخدم في معارك من قبل، ويتم استبدالها حالياً، كما أنها معرضة للهجمات بالطائرات المُسيّرة بسبب ضعف سقفها.

لكن رغم تلك الشكوك، قالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الحكومة الأوكرانية هي التي طلبت هذه الدبابات، ورحب بها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسفير أوكرانيا لدى أسترالي، فاسيل ميروشنيتشينكو، بشكل علني.