مجاهد يكشف تفاصيل حذف بيان الاتحاد الفلسطيني في أزمة أبو علي

كشف أحمد مجاهد، عضو لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي في الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل قيام الاتحاد الفلسطيني بحذف بيان المطالبة بحماية وسام أبو علي، لاعب الأهلي.

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي من على صفحته بعد اتصالات، وتفهم الوضع".

وأتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلًا: "الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يؤكد على تقديره للنادي الأهلي، وجماهيره، وجماهير الكرة المصرية بشكل عام، ويتمنى إنهاء الموضوع بشكل مرضي للجميع".

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد قام بحذف بيانه بشأن المطالبة بحماية وسام أبو علي، لاعب الأهلي، مُشيرًا إلى أن المهاجم الفلسطيني يتعرض لحملات من الجماهير والإعلام، في ظل أزمته الحالية مع إدارة الأحمر.