 مسابقات ثقافية وحملة للتبرع بالدم فى جامعة قناة السويس - بوابة الشروق
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مسابقات ثقافية وحملة للتبرع بالدم فى جامعة قناة السويس

أميرة محمدين:
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 12:23 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 12:23 م

تنظم جامعة قناة السويس، مسابقة تحت شعار "إبدع .. ابتكر" للطلاب الهواه، فى الشعر والغناء والعزف والإنشاد الدينى والخط العربى والرسم بالألوان وتلاوة القرآن والمهارات وتصميم تطبيقات الموبايل، فى 29 أغسطس الجارى.

وقال الدكتور طارق رحمى، رئيس الجامعة، إن الـ3 أوائل الفائزين فى كل مجال، سيجرى تكريمهم ومنحهم جوائز مالية، وضمهم إلى فرق الجامعه المختلفة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على اكتشاف المواهب فى جميع المجالات الفنية والرياضية والثقافية.

على جانب أخر، تنظم الجامعة حملة للتبرع بالدم، تحت شعار "طلاب جامعة القناة دمهم حياة"، الخميس المقبل، بالمستشفى الجامعى.

وأكد الدكتور محمد غنيم، المنسق العام للأنشطة الطلابية، أهمية تنظيم الحملة، لغرس إنكار الذات وحب الوطن وإعلاء قيمة العمل الخدمى لصالح الوطن والمواطن.

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