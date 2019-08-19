بن سلمان يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان وقيادي بقوى الحرية والتغيير

ثمّن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الاتفاق التاريخي بين الأطراف السودانية في اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وأكد ولي العهد خلال الاتصالين وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع السبت، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني، حسبما جاء في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للسفارة السعودية يوم الاثنين وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.