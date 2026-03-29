إسرائيل: ننسق مع واشنطن للرد على هجمات الحوثيين

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب وواشنطن "تعملان بتنسيق وثيق للغاية" لـ"الرد" على الهجمات، بعد إعلان جماعة الحوثي في اليمن إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

وأضاف المتحدث أن "إسرائيل باتت معتادة على التعامل مع الهجمات المتكررة من الحوثيين، المدعومين من إيران، الذين يشنون منذ أكثر من عامين هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار (الدرونز) على إسرائيل"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعلن الحوثيون، مساء أمس السبت، شن هجوما ثانيا على أهداف إسرائيلية، بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات الدرونز.

وقال الحوثيون في بيان، إنهم "استهدفوا عددا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني"، بحسب ما نقلت عنهم وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء في نسختها التابعة لهم.

وأشار البيان إلى أن "العملية تزامنت مع العمليات العسكرية التي تنفذها إيران وحزب الله في لبنان".

وأكد الحوثيون أنهم سيواصلون تنفيذ العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال يوم السبت.

وأطلقت جماعة الحوثي، صباح أمس، "أول دفعة صواريخ" نحو أهداف إسرائيلية، وذلك بعد مرور شهر من بدء الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران.

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا أُطلق باتجاه إسرائيل من اليمن، وتم اعتراضه.



