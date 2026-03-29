الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 16 صاروخا باليستيا و42 طائرة مسيرة قادمة من إيران

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الأحد، مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 414 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1914 طائرة مسيرة.

وذكرت أن هذه الاعتداءات "أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية والهندية".

ولفتت إلى أن الاعتداءات تسببت في إصابة 178 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية، والتونسية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.