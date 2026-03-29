شرطة الطاقة العراقية: المنشآت النفطية مؤمنة بالكامل

أكدت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الأحد، أن المنشآت النفطية مؤمنة بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، عن مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني قوله، إن "جميع المنشآت النفطية، من شمال العراق الى جنوبه، مؤمنة بالكامل"، مؤكدا أن "الحماية تشمل استخدام الكاميرات الحرارية وانتشار أبطال شرطة الطاقة".

وأوضح، أن "الطائرات المسيّرة تم تقييد استخدامها حالياً بسبب الوضع القائم والحرب الدائرة، إلا أن مكافحة التهريب مستمرة وبشكل متواصل في المنطقة".

وأشار إلى أن "كل المنشآت النفطية، من حقول وأنابيب ومنشآت، مؤمنة بالكامل وممسوكة بالكاميرات الحرارية التي يسيطر عليها أبطال شرطة الطاقة".

وتابع أن "منتسبي شرطة الطاقة، رجال وطنيون وأوفياء، لا يجاملون على الحق ولا يتهاونون مع أي شخص مهما كان عنوانه".