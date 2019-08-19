طبلة نسمة عبد العزيز تفاجئ جمهور مهرجان أوبرا الإسكندرية

أقيم حفل فنيا لعازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها مساء أمس الأحد حفلا فنيا بدار أوبرا الإسكندرية على خشبة مسرح سيد درويش، تضمن برنامج الحفل مختارات فنية من أشهر الموسيقى الشرقية والعالمية منها شط اسكندرية، كلمة حلوة وكلمتين، أكدب عليك، حارة السقايين.

وقد فاجأت أميرة الماريمبا التى تركتها لتطبل على الطبلة لأول مرة، شاركها بفقرة اخرى مجموعة من الاطفال الموهوبين بالعزف على الة الاكسيلفون.

الجدير بالذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز بدأت دراستها بالكونسرفتوار فى سن مبكرة وقد تخصصت فى الات الايقاع.

وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها ونالت اعجاب واستحسان الجمهور والذى لقبها بأميرة الإيقاع لتميزها وتفردها في الأداء والعزف على آلة الماريمبا.