قوات قسد تتهم دمشق بالإخلال ببنود اتفاق دخول القوات السورية دير حافر ومسكنة

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الحكومة السورية بالإخلال ببنود الاتفاق الخاص بدخول قوات الجيش السوري إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب، عقب إتمام قوات قسد الانسحاب منهما.

وقالت قسد، في بيان، أورده موقع" آر تي عربي" الروسي، اليوم السبت: "بناء على الاتفاق، كان من المزمع دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب عقب إتمام قواتنا عملية الانسحاب منهما. إلا أن دمشق أخلّت ببنود الاتفاق".

وأضافت: "دخلت قوات حكومة دمشق إلى المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا، ما أدى إلى خلق وضع بالغ الخطورة وينذر بتداعيات خطيرة".

وتابع: "وعليه، ندعو القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لضمان الالتزام ببنوده ومنع تفاقم الوضع".

كانت هيئة العمليات في الجيش السوري، أعلنت في وقت سابق اليوم، بسط السيطرة العسكرية على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل كامل، بعد إعلان الهيئة أن طلائع قوات الجيش العربي السوري بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداءً بالمدينة.