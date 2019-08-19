أهالى مدينة الملك عبدالله تضبط حرامي كابلات وتسلموا للشرطة بالسويس

قبضت أهالي مدينة الملك عبد الله السكنية بحي عتاقة بمحافظة السويس، اليوم الاثنين، على لص سرق الكابلات الكهربائية من شوارع مدينة الملك عبد الله، حيث قاموا بتقييده، ثم سلموا إلى الشرطة.

وأكد شهود عيان للواقعة، أن اللص ليس من أبناء المنطقة، وجاء بهدف السرقة، وتمكن الأهالي من القبض عليه، وبحوزته بعض الكابلات المسروقة، وقيدوه وسلموه للشرطة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة، يفيد بقيام مواطنين من سكان مدينة الملك عبد الله، بالإمساك بلص عقب قيامه بسرقة كابلات الكهرباء، وقام الأهالى بتقييده وتسليمه للشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة للتحقيق.