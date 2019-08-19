مرتضى منصور يكشف سيناريو التعاقد مع ميتشو «الخيار الثالث»

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه كان يرغب في التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو قبل عامين ولكن الأخير اعتذر حينها بسبب ارتباطه مع ناديه.

وتحدث مرتضى منصور في مقطع فيديو تم إذاعته عبر قناة المحور في الساعات الأولى من يوم الإثنين:"كان هناك جولة لاحمد وأمير مرتضى في 10 دول تقريبا، والاتصالات كانت موجودة من البداية مع ميتشو".

وأضاف:"كنت أرغب في التعاقد مع ميتشو قبل عامين عقب رحيله عن أوغندا، وحينها تواصلنا معه بالفعل ولكن اعتذر بسبب ارتباطه مع ناديه، وأطمئن جماهير الزمالك ميتشو مدرب قوي ولديه الكثير من البطولات".

وأكمل:"ميتشو كان الخيار الثالث بعد فيريرا ودياز، جيسفالدوا فيريرا اعتذر بسبب ظروف لديه، ونحن من صرفنا النظر عن دياز بسبب مبالغته في المطالبات المالية، والاختيار الأول بعد اجتماع اللجنة القائمة على اختيار المدرب كان ميتشو".

وواصل:"ميتشو يعلم تاريخ نادي الزمالك جيدا، تعاقدنا مع لاعبين على أعلى مستوى ومدرب كبير أيضا، وحاليا لدينا ثلاث بطولات قادمة ننافس عليهم". في إشارة لبطولتي السوبر المحلي والإفريقي وبطولة كأس مصر.

وكان ميتشو قد وقع عقود تدريبه للزمالك في الساعات الأولى من يوم الإثنين، لمدة موسم وذلك بعد رحيله عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.