جهود لإنقاذ مستكشفين للكهوف حاصرتهما الفيضانات في بولندا

فريق إنقاذ يستقلون طائرة هليكوبتر في بولندا يوم الأحد. صورة لرويترز يحظر بيعها لأغراض تجارية أو تحريرية في بولندا

قالت خدمات الإنقاذ في منطقة تاترا الجبلية في بولندا يوم الأحد إن أكثر من 20 منقذا يشاركون في محاولة لانتشال اثنين من مستكشفي الكهوف بعد أن غمرت المياه نفقا ضيقا مما أغلق طريق الخروج عليهما.

وقال مسؤول بخدمات الإنقاذ إنهم لم يتمكنوا بعد من الاتصال بهما وإن المخاوف تتنامى بشأن حالتهما الصحية بسبب تعرضهما لظروف بالغة القسوة لفترة طويلة.

ويستعد رجال الإنقاذ لاستخدام المتفجرات لفتح طريق للوصول إلى الاثنين ولكن العملية تحتاج بعض الوقت.

وذكرت محطة (تي.في.إن) التلفزيونية البولندية الخاصة أن الاثنين عالقان في كهف فيلكا شنيزنا منذ يوم السبت وأن زملاءهما الذين كانوا برفقتهما في الرحلة هم من أبلغوا خدمات الإنقاذ.

وأضافت المحطة أن أول مجموعة إنقاذ أرسلت مساء يوم السبت ومنذ ذلك الحين تم إرسال مجموعتين إضافيتين بينهم أفراد من إدارة الإطفاء في كراكوف.

وأشارت المحطة إلى أن صعوبات تكتنف عملية الإنقاذ بسبب الفيضانات التي قد تعرض حياة المنقذين أنفسهم للخطر.

وقال رئيس مجموعة تاترا للبحث والإنقاذ إن دعما إضافيا قد يأتي من سلوفاكيا.