قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوبا "دولة فاشلة"، مضيفًا: "قد نتوجه إلى كوبا بعد أن ننتهي من إيران".

وأكد ترامب، خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض، أن إيران لن تحصل على سلاح نووي "أبدًا"، ولن يكون هناك اتفاق دون ذلك، مشيرًا إلى أن عددًا من الرؤساء الأمريكيين يأسفون لعدم اتخاذ خطوات سابقة في هذا الملف.

وشدد على أنه "لا يوجد قتال حاليًا"، موضحًا أن ما يحدث هو حصار، وأن الإيرانيين لا يقومون بأي أعمال تجارية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستعيد ما وصفه بـ"الغبار النووي" من داخل إيران "بطريقة أو بأخرى"، مشيرًا إلى أن واشنطن تلقت اتصالًا من طهران التي ترغب، بحسب قوله، في إبرام اتفاق.

وأكد أيضًا أن الولايات المتحدة لا تعتمد على مضيق هرمز، ولا تحتاج إليه، في ظل امتلاكها فائضًا من النفط والغاز.

وتطرق ترامب إلى الجدل حول صورة متداولة له، قائلاً: "صورتي التي قيل إنها تمثل المسيح ليست كذلك، بل كنت أصور نفسي كطبيب في الصليب الأحمر يشفي الناس".

وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن أي سفينة إيرانية من "سفن الهجوم السريع" تقترب من نطاق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيتم "تدميرها فورًا".