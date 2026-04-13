اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، على عدد من الفلسطينيين وأصابوا اثنين منهم، في سلسلة اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة.

​​​​​​​وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مستوطنين اقتحموا جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، واعتدوا بالضرب على مواطنين اثنين، ما أدى إلى إصابتهما برضوض.

وفي السياق، قال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية بجنوب الخليل، سامة مخامرة، في رسالة صوتية وزعها على الصحفيين، إن مستوطنين استولوا على كهف ومسكن لمواطن فلسطيني وسط خِربة "الفخيت" بمَسافِر يطا جنوبي الضفة.

وأوضح أن المستوطنين أحضروا معهم قطيعا من المواشي والإبل "ضمن محاولات مستمرة للتضييق على السكان لدفعهم للرحيل".

ووسط الضفة، قالت محافظة القدس، في بيان، إن مستوطنين هاجموا قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس، دون الإشارة إلى وقوع اعتداءات على السكان أو إصابات بينهم.

ومؤخرا، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إن مستوطنين نفذوا 497 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، أدت إلى استشهاد تسعة فلسطينيين.

وصعّدت إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، واعتقال حوالي 22 ألفا.