إدارة ترامب توافق على استمرار رفع علم قوس قزح في نصب ستونوول التذكاري

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استمرار رفع علم قوس قزح، وهو علم مجتمع الميم (المثليات والمثليون والمتحولون جنسيا ومزدوجي الجنس) في نصب ستونوول التذكاري الوطني في نيويورك، متراجعةً بذلك عن قرارها السابق بإزالة العلم في فبراير الماضي.

وكشفت الحكومة عن هذا القرار في إطار سعيها لتسوية دعوى قضائية رفعتها جماعات معنية بحقوق مجتمع الميم وأخرى معنية بالحفاظ على التراث التاريخي، والتي سعت إلى منع إزالة العلم.

ولا يزال يتعين على القاضي الموافقة على الاتفاق.

ووفقًا لوثائق المحكمة، أكدت وزارة الداخلية وهيئة المتنزهات الوطنية "نيتهما الإبقاء على علم الفخر في ستونوول". ولن يُزال العلم إلا لأغراض "الصيانة أو غيرها من الأغراض العملية".

وبموجب الاتفاق، ستقوم هيئة المتنزهات الوطنية، في غضون أسبوع، بتعليق ثلاثة أعلام على سارية علم نصب ستونوول التذكاري، يبلغ مقاس كل منها ثلاثة أقدام في خمسة أقدام. وسيرفرف علم الفخر بين العلم الأمريكي وعلم هيئة المتنزهات الوطنية.

وأصبح ما يسمى بعلم الفخر نقطة إثارة للجدل بشأن نهج الرئيس دونالد ترامب تجاه موقع ستونوول - أول نصب تذكاري وطني لإحياء ذكرى تاريخ مجتمع الميم، والعديد من الممتلكات التاريخية الأخرى.

وبعد حملة استمرت لسنوات من النشطاء الذين أرادوا رفع العلم الذي يرمز إلى المثليين يوميا داخل الموقع الذي تديره هيئة المتنزهات، تم تثبيت اللافتة رسميا في عام 2022، خلال فترة ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي ذلك الوقت، وصف مسئولو هيئة المتنزهات في نيويورك العرض بأنه علامة على التزام الحكومة بـ"سرد التاريخ المعقد والمتنوع لجميع الأمريكيين".