الإثنين 13 أبريل 2026 7:32 م القاهرة
نتنياهو يعلن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وكالات
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 6:39 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 6:39 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان "مستمرة"، مشيراً إلى أن "معارك" تتركز حالياً في منطقة بنت جبيل مع مقاتلي "حزب الله".

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أوضح نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي يوسّع نطاق عملياته إلى ما بعد التلال الخمس" التي كان يحتلها في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار في عام 2024، مؤكداً عزمه إقامة "منطقة أمنية أعمق"، في إشارة إلى سعيه لاحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية.

وكان نتنياهو قد صرّح سابقاً بأن إسرائيل تسعى لاحتلال شريط يمتد بين 8 و10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

