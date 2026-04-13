ترامب: سفن إيران ستُغرق فورا إذا اقتربت من منطقة الحصار الأمريكي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بتدمير أي سفن إيرانية تقترب من الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، واصفا الإجراءات بأنها "سريعة ووحشية".

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن القوات الأمريكية ستغرق "سفن الهجوم السريع" الإيرانية حال اقترابها من منطقة الحصار، مشيرا إلى أن البحرية الأمريكية ستستخدم التكتيكات القتالية ذاتها التي تعتمدها في مواجهة قوارب تهريب المخدرات في عرض البحر، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأضاف في تحذيره: "إذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، فسيتم القضاء عليها فورا"، زاعما في الوقت نفسه أن البحرية الإيرانية تعرضت لتدمير كامل سابقا، لكنه أشار إلى أن القوات الأمريكية لم تستهدف سفن الهجوم السريع حتى الآن، وهو ما قد يتغير في حال وقوع أي احتكاك ميداني.