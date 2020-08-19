البر الرئيسي الصيني يسجل 17 إصابة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قامة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 43 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 84888 حالة، بينهم 569 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و26 شخصا في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 79685 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.