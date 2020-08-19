محافظ مطروح يستقبل عمدة قبيلة «الدبابسة» بعد إتمام الصلح مع قبيلة «العراوة»

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفد من قبيلة الدبابسة برئاسة العمدة فرحات الدبوسى، موجها له الشكر على روح التسامح ونبذ الخلافات، وإعلاء المصلحة العليا.

وذلك بعد إنهاء خصومة دامت أكثر من عامان مع قبيلة العراوة على أثر قيام أحد أفرادها بالقتل الخطأ بحادث سير لأحد أبناء قبيلة الدبابسة.



وأثنى محافظ مطروح على موقف قبيلة الدبابسة فى العفو والتسامح مع أبناء العم من قبيلة العراوة، بالتنسيق مع مديرية الأمن على تقريب وجهات النظر بين القبيلتين وإتمام الصلح وانهاء الخلاف.

وأشار محافظ مطروح إلى أنهم ضربوا نموذج فى العفو والتسامح وعلى روح المحبة والتآلف التى تجمع أبناء القبائل وقام المحافظ باهدائهم كتاب الله تعالي.



ومن جانبه تقدم العمدة فرحات شعبان الدبوسى باسمه وبأسم قبيلة الدبابسة عامة وبأسم عمد وعواقل ومشايخ وأعيان مدينة النجيلة بكل الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على اللقاء الودي وهذه اللفتة الكريمة منه وعلى جهوده الدائمة فى تحقيق التنمية بالمحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المطروحى.