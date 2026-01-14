 مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان حول وفاة قيادي وتدهور حالة آخر داخل مراكز الإصلاح والتأهيل - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يناير 2026 3:55 م القاهرة
مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان حول وفاة قيادي وتدهور حالة آخر داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2026 - 3:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 3:50 م

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أحد قيادات الجماعة داخل محبسه وتدهور الحالة الصحية لآخر نتيجة تردي أوضاع الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن المذكورين يتمتعان بصحة جيدة ويتلقيان الرعاية الكاملة أسوة بباقي النزلاء، وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات الصحية والمعيشية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشائعات تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وترويج الشائعات لإثارة البلبلة، والحصول على استثناءات لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

